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01.12.18 / 17:18 Новости / Политика / Россия и мир

Глава МИД ФРГ заявил о невыгоде отказа от «Северного потока-2»

Это коммерческий проект

Глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что отказ от «Северного потока-2» не выгоден никому. Об этом он сказал в интервью газете Neue Osnabrucker Zeitung.

По словам министра, газопровод является коммерческим проектом. Если германские и европейские компании откажутся от него, то никому лучше не будет, считает Маас. Он отметил, что Европа достигла договоренностей с Россией о том, что транзит газа через Украину продолжится и после 2019 года.

Напомним, газопровод планируется протянуть от России до Германии через Балтийское море. Запуск назначен на 2019 год. Ранее в субботу стало известно о проекте резолюции в Европарламенте. Документ подразумевает отказ от строительства «Северного потока-2».

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