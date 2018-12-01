СМИ: ОПЕК рекомендовал сократить добычу нефти На 1,3 млн баррелей в сутки

Секретариат ОПЕК рекомендовал странам картеля сократить добычу нефти. Об этом источники в организации сообщили в субботу.

Добычу предложено уменьшить на 1,3 млн баррелей в сутки, передает Bloomberg. Это поможет привести соотношение спроса и предложения к балансу, уверены в ОПЕК. Основные поводы сокращения производства нефти – слабеющий спрос на ископаемое и интенсивный рост добычи сланцевой нефти.

Напомним, в октябре страны ОПЕК добывали 32,9 млн баррелей нефти в сутки. По сравнению с январем показатель вырос на 0,6 млн баррелей. В основном рост произошел из-за увеличения добычи нефти Саудовской Аравией.