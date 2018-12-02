В Кронштадте открылся первый в России музей батискафов Он работает по выходным

В Кронштадте открылся первый в России и крупнейший в мире музей малых подводных самоходных аппаратов. Об этом в воскресенье сообщили в пресс-службе Западного военного округа (ЗВО).

В экспозиции в частности представлены две сверхмалые подводные лодки «Тритон-1М» и «Тритон-2» и обитаемые самоходные аппараты типа «Риф» и «Лангуст». Кроме того, на выставке можно увидеть автономный рабочий снаряд АС-22 и спасательный подводный снаряд АС-5.

Уточняется, что аппараты в музей передали части Военно-Морского Флота, научные организации и рыболовные предприятия. Реставрацией занимались военнослужащие Ленинградской военно-морской базы и специалисты судоремонтных заводов Петербурга.

Добавим, музей расположен под открытым небом на пристани у Петровского парка Кронштадта. Экспозиция входит в состав военно-исторического парка ЗВО. Посетить ее можно в выходные дни.