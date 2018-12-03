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03.12.18 / 22:08 Новости / Петербург и Ленобласть / Россия и мир

ФАС РФ аннулировала конкурс на поставку эскалаторов для «Технологического института»

На 1,1 млрд рублей

Федеральная антимонопольная служба России аннулировала результаты аукциона на поставку эскалаторов для станции метро «Технологический институт» в Петербурге. Об этом в понедельник сообщает «Фонтанка» со ссылкой на информацию на сайте госзакупок.

Как передает издание, комитет по транспортной инфраструктуре провел конкурс с ограниченным участием вместо закрытого конкурса с ограниченным участием. Уточняется, что работы предусматривают доступ к секретным документам.

Отметим, подрядчику предполагалось заплатить 1,1 млрд рублей.

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