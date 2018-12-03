Из-за плохой погоды КАД и дороги Ленобласти будут чистить почти 500 спецмашин С 4 по 6 декабря ожидаются неблагоприятные погодные условия

Из-за ухудшения погодных условий ФКУ Упрдор «Северо-Запад» выводит на чистку Кольцевой автодороги в Петербург и дорог федерального значения в Ленобласти почти 500 машин спецтехники. Об этом в ФКУ Упрдор «Северо-Запад» сообщили в понедельник.

К расчистке и обработке дорог готовы 483 единицы спецтехники: комбинированные дорожные машины (КДМ), автогрейдеры, роторные снегоочистители и другие. Также Упрдор «Северо-Запад» просит водителей быть осторожными.

Неблагоприятные погодные условия ожидаются с 4 по 6 декабря. Местами ожидается гололед на дорогах, налипание мокрого снега. Днем 5 декабря и ночью 6 декабря в прибрежных районах Финского залива возможно усиление юго-западного ветра до 15 м/с. Также на дорогах возможна гололедица.

Напомним, ранее синоптики пообещали, что в Петербурге потеплеет до +1…+3 градусов, а в среду столбик термометра будет колебаться в пределах 0…+2 градусов. Синоптики обещают дождь и мокрый снег. При этом в понедельник днем в Северной столице будет прохладно: от -1 до -3 градусов. Во второй половине дня возможен снег, а на дорогах гололедица.