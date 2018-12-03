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03.12.18 / 09:49 Новости / Петербург и Ленобласть

В Петербурге на 50 минут закрывали станцию метро «Петроградская»

Из-за «бесхоза»

Фото АБН

Станция «Петроградская» петербургского метрополитена почти 50 минут была недоступна для пассажиров. Станцию закрыли около 09:00 в понедельник.

Причина – обнаружение бесхозного предмета. Метрополитен рекомендует горожанам добираться до ближайших станций метро на наземном транспорте.

Добавим, станции петербургского метро регулярно закрывают в связи с обнаружением оставленных без надзора вещей. Проверки могут занимать от нескольких минут до более часа. Ранее в «Горэлектротрансе» рассказали, что при обнаружении «бесхозов» также останавливают движение троллейбусов и трамваев. За девять месяцев 2018 года в них было найдено более 700 бесхозных предметов.

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