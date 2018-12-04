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04.12.18 / 18:51 Новости / Петербург и Ленобласть

В Смольном готовятся провести конкурс по поиску инвесторов для новой инфекционной больницы в Купчино

Ее должны были достроить еще в 2013 году

В администрации Петербурга готовятся провести конкурс на право заключения концессионного соглашения на реализацию строительства инфекционной больницы на Бухарестской улице. Об этом во вторник сообщили в Смольном.

В настоящий момент комитет по строительству, комитет по здравоохранению, комитет по инвестициям готовят план мероприятий для строительства больницы. Комитет по здравоохранению уже разработал медико-техническое задание. Также к реализации проекта подключится СПб ГБУЗ «Клиническая инфекционная больница им. С.П. Боткина». Кроме того, вице-губернатор Игорь Албин посоветовал изучить опыт строительства инфекционной больницы на Пискаревке.

Напомним, новую «инфекционку» в Купчино пытаются построить с 2008 года. Она рассчитана на 600 коек. Первоначально ее хотели сдать к декабрю 2013 года. В результате выполнено свайное поле, фундаменты и цокольные этажи нескольких корпусов, часть внешних инженерных сетей. В 2014 году из-за увеличения стоимости строительства больницы и отсутствия средств в Адресной инвестиционной программе государственный контракт с подрядчиком расторгли.

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