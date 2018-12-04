В метро Петербурга рассказали, зачем устанавливают желтые конструкции между вагонами Чтобы люди не падали

В ГУП «Петербургский метрополитен» рассказали, зачем устанавливают черно-желтые конструкции между вагонами. Сообщение об этом появилось в блоге метрополитена во вторник.

Черно-желтые конструкции называются МПУ – межвагонные предохранительные устройства. Они защищают пассажиров от падения и не позволяют нарушителям ездить между вагонами. Первые МПУ установили в 2012 году, с того момента черно-желтые конструкции появились у всех составов метро.

Ранее в петербургском метро объяснили, почему составы красят в сине-голубые цвета. В метрополитене это связали с тем, что синий цвет и его оттенки считаются самыми спокойными для восприятия. Однако в настоящий момент в метро ходят несколько зеленых и красных составов. Их цвет соответствует цвету ветки метро.