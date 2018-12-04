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04.12.18 / 14:32 Новости / Общество / Россия и мир

В России работодатели задолжали сотрудникам 3,209 млрд рублей

Большинство из них сотрудникам обрабатывающих производств

В России по состоянию на начало ноября текущего года работодатели задолжали 46,7 тыс. сотрудникам 3,209 млрд рублей. Об этом во вторник сообщили в Федеральной службе по труду и занятости.

Отмечается, что 47% от общего количества не получивших зарплату сотрудников составляют работники обрабатывающих производств, а 20% — работники строительства. Роструд вместе с другими ведомствами и организациями ведет работу по выявлению должником и погашению их долга перед работниками. В пресс-службе отметили, что сложнее всего такая процедура проходит с предприятиями, которые находятся на стадии банкротства.

Отметим, в сообщении Роструда говорится, что уже удалось выплатить более 350 млн рублей сотрудникам петербургского «Стройгазконсалтинга 2», 125,9 млн рублей работникам оренбургского «Уралэлектрострой», более 63 млн рублей — «ПК ДИТЭКО» в Иркутской области и 56,4 млн рублей в свердловском «Металлист» и др.

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