В Петербурге пройдет второй тур конкурса «Великие имена России» по выбору названия для «Пулково»

В Петербурге пройдет второй тур конкурса «Великие имена России» по выбору названия для аэропорта «Пулково». Об этом стало известно во вторник.

По итогам голосования, для «Пулково» выбрали имя Петра I. При этом, аналогичное имя выбрали для аэропорта Воронежа, передает телеканал «Россия 1». При этом, там за это название проголосовало больше людей – имя решено было отдать воронежскому аэропорту.

Напомним, ранее в городах России проводился конкурс по выбору новых имен для аэропортов. Жители Петербурга выступили против переименования «Пулково». Городской депутат Алексей Цивилев заявил, что «Пулково» является брендом Петербурга. Также депутат начал сбор подписей за сохранение прежнего имени аэропорту.