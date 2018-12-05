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05.12.18 / 18:12 Новости / Россия и мир / Экономика

Еврокомиссия призвала страны ЕС к укреплению международной роли евро

И уходу от доллара США

Еврокомиссия призвала страны Европейского союза к укреплению международной роли евро. Соответствующие рекомендации комиссия опубликовала в среду.

В частности, комиссия предложила усилить роль евро в энергетическом секторе. Комиссия хочет включить в межгосударственные контракты пункт о произведении расчетов в евро.

В документе отмечено, что европейский бизнес использует для расчетов доллар США «даже между собой». По мнению Еврокомиссии, это подвергает бизнес Европы политическим и валютным рискам. Среди них односторонние решения, которые затрагивают сделки в долларах.

Отметим, представители стран ЕС должны будут обсудить предложенные рекомендации на ближайшем саммите. Он пройдет 13-14 декабря в Брюсселе.

Добавим, ранее глава ВТБ Андрей Костин предложил российской экономике отказаться от доллара США. В настоящий момент правительство разрабатывает соответствующий документ, а глава Центробанка Эльвира Набиуллина призвала не принуждать бизнес отказываться от американской валюты.

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