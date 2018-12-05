Московская биржа «просела» на открытии торгов Индекс МосБиржи - 2425,02 пунктов; РТС - 1142,93 пунктов

В среду торги на Московской бирже начались в красной зоне. Индекс МосБиржи к открытию составил 2425,02 пунктов, а индекс РТС стартовал с отметки 1142,93 пунктов.

В первые минуты торгов рублевый индекс теряет 1,04% и торгуется на 2417,87 пунктах. Долларовый индекс «просел» на 1,46% — до 1139,01 пунктов.

Старший аналитик «Альпари» Вадим Иосуб отмечает, что негативный внешний фон перед открытием российского фондового рынка задают падение азиатских площадок и снижение нефтяных котировок. Вероятный дневной коридор торгов по индексу МосБиржи находится в пределах значений 2415-2465 пунктов, по индексу РТС — 1140-1165 пунктов.

Рубль накануне начал торги с укрепления, но к концу дня на фоне снижения нефтяных котировок сдал свои позиции. По итогам дня на Московской бирже, доллар с расчетами «на завтра» подорожал до 66,8200 рублей (+29,25 копеек), а европейская валюта выросла до 75,8000 рублей (+37,5 копеек). Эксперт полагает, что ночное снижение нефтяных котировок окажет давление на курс рубля в начале сегодняшних торгов. Ожидаемый дневной диапазон движения для доллара США составляет 66,2-67,5 рублей, для европейской валюты — 75,0-76,6 рублей.