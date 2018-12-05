Сбербанк изменил верхнюю границу возраста заемщика для потребкредитов Остальные условия сохранены

Сбербанк на пять лет повышает верхнюю границу возраста заемщика для потребительских кредитов — с 65 до 70 лет. Об этом стало известно в среду, внимание на изменения на сайте банка обратили «Ведомости».

Издание отмечает, что прочие условия остаются прежними. Срок займа может составлять от трех месяцев до семи лет, сумма – до 5 млн рублей. В кредитной организации уточняют, что банк выдает потребкредиты в том числе неработающим пенсионерам, если они получают пенсию в Сбербанке.

Представитель Сбербанка в беседе с газетой добавил, что в последнее время наметился спрос на такие кредиты в сегменте клиентов старшего возраста. По данным Объединенного кредитного бюро, доля заемщиков в возрасте старше 60 лет, взявших потребительские кредиты в России в сентябре составила 13,9%, а в октябре — 11,7%.

По информации на сайте Сбербанка, возраст его заемщика по ипотеке не должен превышать 75 лет на момент погашения кредита. В пресс-службе банка затруднились назвать предельный возраст для получателя кредитной карты.

Добавим, ранее Сбербанк понизил максимальную ставку по рублевым вкладам. С 1 декабря в банке больше нельзя оформить вклад «Рекордный» со ставкой до 7,15% годовых. Вместо него кредитная организация открыла сезонный вклад «Без паспорта» с максимальной ставкой 7%.