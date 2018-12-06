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06.12.18 / 13:31 Новости / Общество / Петербург и Ленобласть

«Петроэлектросбыт» пригрозил отключить свет 30 тыс. петербуржцам перед Новым годом

Из-за долгов на 146 млн рублей

Накануне Нового года около 31,6 тыс. жителей Петербурга получили уведомления об отключении электроэнергии в случае непогашения долга. Об этом в четверг сообщили в АО «Петроэлектросбыт».

Суммарная задолженность петербуржцев перед компанией составляет более 146 млн рублей. В «Петроэлектросбыте» отметили, что специалисты будут осуществлять временное отключение дожников от сетей до 31 декабря.

Вместе с тем в компании подчеркивают, что более 80% потребителей, получив уведомление, быстро погашают задолженность. Остальным должникам грозит судебное разбирательство.

Ранее «Петроэлектросбыт» и «Петербургская сбытовая компания» объявили «пеневую амнистию» для должников. Акция действовала в сентябре и октябре. Абоненты, погасившие долги по свету в этот период, освобождались от уплаты пени.

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