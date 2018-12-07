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07.12.18 / 21:51 Новости / Россия и мир

Nissan открыл предзаказ на серийный суперкар GT-R50

Авто оценивается в 990 тыс. евро

Фото Nissan

Nissan открыл прием заказов на серийный суперкар GT-R50 – компания планирует выпустить всего 50 таких автомобилей. Об этом стало известно в пятницу.

Как передает «Autonews», купе GT-R50 было разработано совместно с кузовным ателье ItalDesign к 50-летию модели GT-R. Цены на авто стартуют с 990 тыс. евро.

Добавим, Nissan GT-R50 был представлен этим летом. Автомобиль оснастили модернизированным агрегатом V6 объемом 3,8 л с двумя турбинами, которые выдают 720 л. с. и 780 Н·м крутящего момента. Как ожидается, поставки суперкара начнутся в 2019 году.

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