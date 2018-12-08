Станцию петербургского метро «Садовая» закрывали на полчаса. Об этом в субботу сообщили в метрополитене города.
Сотрудники метро закрыли станцию в 14:15 часов. Причина — обнаружение бесхозного предмета. Открыли «Садовую» в 14:42 часов — предмет оказался не опасным.
Напомним, в Петербурге регулярно закрывают станции метро на проверку бесхозного предмета. В частности, накануне закрывали станцию «Адмиралтейская». Бесхозный предмет оказался не взрывоопасным.
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