Станцию петербургского метро «Садовая» закрывали на полчаса Из-за бесхозного предмета

Станцию петербургского метро «Садовая» закрывали на полчаса. Об этом в субботу сообщили в метрополитене города.

Сотрудники метро закрыли станцию в 14:15 часов. Причина — обнаружение бесхозного предмета. Открыли «Садовую» в 14:42 часов — предмет оказался не опасным.

Напомним, в Петербурге регулярно закрывают станции метро на проверку бесхозного предмета. В частности, накануне закрывали станцию «Адмиралтейская». Бесхозный предмет оказался не взрывоопасным.