Московская биржа закрылась в красной зоне Индекс Мосбиржи 2396,84; индекс РТС 1136,50

В понедельник торги на Московской бирже закрылись в красной зоне. Индекс Мосбиржи потерял 1,42% и опустился к уровню 2396,84 пункта, индекс РТС потерял 1,85% до 1136,50 пункта.

Как отмечает старший аналитик «Альпари» Анна Бодрова отмечает, что российский рынок весь торгуется в красной зоне, кроме ценных бумаг «Северстали». Инвесторы явно решили «идти» сегодня за слабым на мировой арене баксом, а не за нефтяными эмоциями, сказала Бодрова. Краткосрочно для пары доллар/рубль все также актуален коридор 66,30-66,75 рубля, а если посмотреть чуть шире – 65-67,00 рубля. Евро/рубль остается в пределах 75,70-76,45 рубля.