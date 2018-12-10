Все новости

10.12.18 / 14:50 Новости / Россия и мир

Сбербанк завершил сделку по продаже бывшего офиса на набережной Камы в Перми

Ранее пермское подразделение перевели в управление Волго-Вятского банка

Фото АБН

Сбербанк завершил сделку по продаже бывшего головного офиса Западно-Уральского банка Сбербанка на набережной Камы в Перми. Об этом стало известно в понедельник из карточки торгов на электронной площадке Сбербанка.

Как пишет «Коммерсантъ-Прикамье», сведения о заключении договора были внесены 5 декабря. Комплекс общей площадью 10,2 тыс. кв. м продан холдингу «Самарская инвестиционная компания». Стоимость сделки составила 320 млн рублей.

Напомним, в прошлом году Сбербанк объявил о намерении продать несколько крупных объектов недвижимости в Перми. Причиной стала оптимизация структуры банка. Ранее Сбербанк ликвидировал территориальный Западно-Уральский банк. Пермское отделение перевели в подчинение Волго-Вятского банк. Изначально цена составляла 370 млн рублей.

Добавить сайт в "Мои источники" в "Яндексе"

Читайте нас где вам удобно: Яндекс.Дзен / ВКонтакте / Facebook / Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Главный редактор - Васильева Е.В. Телефон редакции +7(812)314-00-54, editor@abnews.ru Свидетельства о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133, ЭЛ № ФС77-61123
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции *Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры актуальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения. © 2001-2018

112 SQL queries done. Page generation took 0,148 seconds.