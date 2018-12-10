Сбербанк завершил сделку по продаже бывшего офиса на набережной Камы в Перми Ранее пермское подразделение перевели в управление Волго-Вятского банка

Сбербанк завершил сделку по продаже бывшего головного офиса Западно-Уральского банка Сбербанка на набережной Камы в Перми. Об этом стало известно в понедельник из карточки торгов на электронной площадке Сбербанка.

Как пишет «Коммерсантъ-Прикамье», сведения о заключении договора были внесены 5 декабря. Комплекс общей площадью 10,2 тыс. кв. м продан холдингу «Самарская инвестиционная компания». Стоимость сделки составила 320 млн рублей.

Напомним, в прошлом году Сбербанк объявил о намерении продать несколько крупных объектов недвижимости в Перми. Причиной стала оптимизация структуры банка. Ранее Сбербанк ликвидировал территориальный Западно-Уральский банк. Пермское отделение перевели в подчинение Волго-Вятского банк. Изначально цена составляла 370 млн рублей.