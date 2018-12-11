Компания Gleden Invest стала владельцем завода плавленых сыров «Карат»

Компания Gleden Invest стала владельцем московского завода плавленых сыров «Карат». Об этом во вторник пишут «Ведомости» со ссылкой на представителя «Карата» и управляющего директора Gleden Invest.
Gleden Invest купила контрольный пакет «Карата», включающий долю «Связь-банка» и других акционеров. Сумма и условия сделки не раскрываются. По мнению опрошенных «Ведомостями» экспертов, сумма сделки может составить 3-3,5 млрд рублей.
Представитель инвестиционной компании сказал, что завод «Карат» привлекателен популярными брендами и лидерскими позициями на рынке. Кроме того, компания видит в этой покупке возможность продемонстрировать опыт управления проблемными активами. Возможность использования территории завода под новое строительство в Gleden Invest не рассматривают, хотя компания специализируется на недвижимости.
Отметим, Gleden Invest управляет активами бизнесмена Александра Клячина. В числе этих активов – гостиничный оператор Azimut Hotels, девелоперская компания KR Properties и отель «Метрополь». По данным российского Forbes, состояние Клячина составляет $1,5 млрд.
Напомним, «Карат» был основан в 1996 году на базе Московского завода плавленых сыров №1. У компании начались проблемы в 2008-209 годах. В 2013 году завод допустил дефолт перед основным кредитором – «Связь-банком».
Впоследствии банк рестрктурировал долг и выкупил обязательства завода перед другими банками. В 2017 году «Карат» возглавил новый гендиректор – Евгений Гребнев, ранее работавший в компании по производству сыров «Lactalis Восток». Компаний намерена расширять мощности и запускать новые продукты. По данным аналитиков Nielsen, «Карат» входит в топ-3 производителей плавленых сыров в России.
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