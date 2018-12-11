Компания Gleden Invest стала владельцем завода плавленых сыров «Карат» Gleden Invest управляет активами миллиардера Александра Клячина

Компания Gleden Invest стала владельцем московского завода плавленых сыров «Карат». Об этом во вторник пишут «Ведомости» со ссылкой на представителя «Карата» и управляющего директора Gleden Invest.

Gleden Invest купила контрольный пакет «Карата», включающий долю «Связь-банка» и других акционеров. Сумма и условия сделки не раскрываются. По мнению опрошенных «Ведомостями» экспертов, сумма сделки может составить 3-3,5 млрд рублей.

Представитель инвестиционной компании сказал, что завод «Карат» привлекателен популярными брендами и лидерскими позициями на рынке. Кроме того, компания видит в этой покупке возможность продемонстрировать опыт управления проблемными активами. Возможность использования территории завода под новое строительство в Gleden Invest не рассматривают, хотя компания специализируется на недвижимости.

Отметим, Gleden Invest управляет активами бизнесмена Александра Клячина. В числе этих активов – гостиничный оператор Azimut Hotels, девелоперская компания KR Properties и отель «Метрополь». По данным российского Forbes, состояние Клячина составляет $1,5 млрд.

Напомним, «Карат» был основан в 1996 году на базе Московского завода плавленых сыров №1. У компании начались проблемы в 2008-209 годах. В 2013 году завод допустил дефолт перед основным кредитором – «Связь-банком».

Впоследствии банк рестрктурировал долг и выкупил обязательства завода перед другими банками. В 2017 году «Карат» возглавил новый гендиректор – Евгений Гребнев, ранее работавший в компании по производству сыров «Lactalis Восток». Компаний намерена расширять мощности и запускать новые продукты. По данным аналитиков Nielsen, «Карат» входит в топ-3 производителей плавленых сыров в России.