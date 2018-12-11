Все новости

11.12.18 / 20:29 Новости / Петербург и Ленобласть / Экономика

В «список Титова» попал Дмитрий Костыгин

И еще два предпринимателя из Петербурга

Коллаж АБН

В так называемый «список Титова» — списиок бизнесменов, неправомерно преследуемых в России, — попал совладелец «Юлмарта» Дмитрий Костыгин. Уполномоченный по правам предпринимателей в России представил его во вторник.

Также в список вошли еще два бизнесмена из Петербурга. Это генеральный директор «Хохтиф Девелопмент Руссланд» Екатерина Радуева и гендиректор ООО «Инновационные композитные материалы» Павел Кондаков.

Всего в новом списке 36 имен предпринимателей из 18 регионов. «Во многих случаях, приведенных в списке, уголовное преследование стало следствием корпоративных конфликтов или желания определенных сил сместить акционеров успешного бизнеса. Мы приложим все усилия, чтобы подобные вопросы решались в гражданско-правовом поле», — прокомментировал создание второго списка Титов.

Напомним, в феврале этого года Борис Титов представил президенту России Владимиру Путину список бизнесменов, которые скрываются за рубежом, опасаясь уголовного преследования. Генпрокуратура изучила дела упомянутых в списке предпринимателей. С некоторых из них были сняты обвинения. В предыдущей версии списка было около 20 фигурантов семи уголовных дел.

Метки: ,

Добавить сайт в "Мои источники" в "Яндексе"

Читайте нас где вам удобно: Яндекс.Дзен / ВКонтакте / Facebook / Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Главный редактор - Васильева Е.В. Телефон редакции +7(812)314-00-54, editor@abnews.ru Свидетельства о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133, ЭЛ № ФС77-61123
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции *Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры актуальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения. © 2001-2018

114 SQL queries done. Page generation took 0,146 seconds.