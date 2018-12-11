В «список Титова» попал Дмитрий Костыгин И еще два предпринимателя из Петербурга

В так называемый «список Титова» — списиок бизнесменов, неправомерно преследуемых в России, — попал совладелец «Юлмарта» Дмитрий Костыгин. Уполномоченный по правам предпринимателей в России представил его во вторник.

Также в список вошли еще два бизнесмена из Петербурга. Это генеральный директор «Хохтиф Девелопмент Руссланд» Екатерина Радуева и гендиректор ООО «Инновационные композитные материалы» Павел Кондаков.

Всего в новом списке 36 имен предпринимателей из 18 регионов. «Во многих случаях, приведенных в списке, уголовное преследование стало следствием корпоративных конфликтов или желания определенных сил сместить акционеров успешного бизнеса. Мы приложим все усилия, чтобы подобные вопросы решались в гражданско-правовом поле», — прокомментировал создание второго списка Титов.

Напомним, в феврале этого года Борис Титов представил президенту России Владимиру Путину список бизнесменов, которые скрываются за рубежом, опасаясь уголовного преследования. Генпрокуратура изучила дела упомянутых в списке предпринимателей. С некоторых из них были сняты обвинения. В предыдущей версии списка было около 20 фигурантов семи уголовных дел.