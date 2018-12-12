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12.12.18 / 17:10 Новости / Россия и мир / Экономика

Минфин РФ разместил ОФЗ на 13,6 млрд рублей

Два выпуска

Минфин РФ разместил облигации федерального займа (ОФЗ) серии 29012 с погашением в ноябре 2022 года почти на 4,7 млрд рублей. Информация об этом размещена на сайте ведомства в среду.

Спрос на аукционе достиг 14,12 млрд рублей при объеме предложения в 5 млрд рублей. Средневзвешенная доходность составила 7,75% годовых.

Кроме того, министерство разместило ОФЗ серии 25083 с погашением в декабре 2021 года. Объем предложения составил более 16 млрд рублей, а спроса – 40,5 млрд рублей. Разместить ведомство смогло бумаги на 8,89 млрд рублей. Средневзвешенная доходность – 8,35% годовых.

Ранее в Минфине сообщили, что ведомство намерено разместить ОФЗ в юанях в 2019 году. Министерство прорабатывает этот вопрос. Помимо этого, министерство хочет запустить регулярное размещение инфляционных ОФЗ. Их могут проводить каждый месяц.

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