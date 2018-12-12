Отверстие в «Союзе МС-09» не угрожает безопасности экипажа МКС — РКК «Энергия» И не будет угрожать при возвращении на Землю

Отверстие, обнаруженное летом на внешней стороне корабля «Союз МС-09», не угрожает безопасности экипажа Международной космической станции (МКС). Об этом в среду сообщили в РКК «Энергия».

Кроме того, оно не будет представлять опасности при возвращении экипажа на Землю, запланированного на 20 декабря. В корпорации уточнили, что отверстие находится в бытовом отсеке, который отделяется от спускаемого аппарата вскоре после расстыковки с МКС, а затем сгорает в атмосфере. Все это время экипаж будет находиться в спускаемом аппарате.

Добавим, в ночь на среду космонавты «Роскосмоса» Олег Кононенко и Сергей Прокопьев выходили в космос для обследования внешней поверхности МКС. Они взяли мазки с области дыры в «Союзе МС-09» и образцы герметика, которым она была закупорена. «Роскосмос» передаст все материалы следствию.