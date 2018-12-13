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13.12.18 / 18:30 Новости / Россия и мир

Международные резервы РФ подросли на 0,3% за неделю

До $463,6 млрд

За неделю международные резервы России подросли на $1,5 млрд, или на 0,3%. Такие данные в четверг приводит Центробанк РФ.

В ЦБ пояснили, что рост преимущественно связан с поступлением средств на счета Минфина и рыночной переоценкой. По состоянию на 7 декабря, показатель составляет порядка $463,6 млрд.

Добавим, со 2 по 30 ноября резервы выросли на $2,4 млрд. С начала 2018 года рост составил $31 млрд (на 5 января показатель был равен около $432,6 млрд). Международные резервы – это активы в иностранной валюте, монетарное золото, специальные права заимствования, резервная позиция в МВФ и другие активы. Ими могут распоряжаться правительство и ЦБ.

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