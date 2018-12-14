Экс-глава «Магнита» стал независимым директором «Азбуки вкуса» В начале ноября

Бывший генеральный директор «Магнита» Хачатур Помбухчан вошел в состав совета директоров «Азбуки вкуса» в качестве независимого директора. Об этом в пятницу сообщил представитель «Азбуки вкуса».

Новую должность Помбухчан занял в начале ноября, передает РБК. Он будет участвовать в работе комитетов по стратегии и аудиту. По словам представителя «Азбуки вкуса», компания рассматривает институт независимых директоров как эффективный способ верификации решений менеджмента и аудита бизнес-процессов.

Также в компании отметили, что новый член совета директоров обладает большим и разносторонним опытом в розничной торговле. Помбухчан подтвердил информацию РБК и добавил, что получил предложение от руководства компании.

Отметим, Хачатур Помбухчан проработал в сети «Магнит» до июня текущего года. Он руководил финансовым блоком сети. Помбухчан ушел из компании через некоторое время после того, как ее основатель Сергей Галицкий продал 29,1% акций банку ВТБ.