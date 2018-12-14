Все новости

14.12.18 / 12:00 Новости / Общество / Петербург и Ленобласть

Метрополитен Петербурга будет работать без перерыва в новогоднюю и рождественскую ночи

Как и в прошлом году

Фото АБН

Метрополитен Петербурга будет работать без перерыва в новогоднюю и рождественскую ночи. Об этом в метрополитене сообщили в пятницу.

Организация отменила ночной технический перерыв в ночь на 1 января и на 7 января. Работать будут все вестибюли, кроме нескольких дублирующих вестибюлей. Также недоступны будут вестибюлю станций «Достоевская» и «Спасская».

Кроме этого, метрополитен заявил о прекращении реализации проездных билетов БКС и интернет-платежей в эти ночи. В частности, с 23:50 часов 31 декабря до 2:30 часов 1 января, а также с 2:00 часов до 4:30 часов 7 января. Пассажиры смогут купить только жетоны за наличные деньги. На станции можно будет войти по жетонам и проездным билетам.

Напомним, на прошлые новогоднюю и рождественскую ночи метро также работало без перерыва. Подземка не уходит на ночной технический перерыв в дни больших праздников и мероприятий.

Метки: ,

Добавить сайт в "Мои источники" в "Яндексе"

Читайте нас где вам удобно: Яндекс.Дзен / ВКонтакте / Facebook / Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Главный редактор - Васильева Е.В. Телефон редакции +7(812)314-00-54, editor@abnews.ru Свидетельства о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133, ЭЛ № ФС77-61123
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции *Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры актуальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения. © 2001-2018

114 SQL queries done. Page generation took 0,302 seconds.