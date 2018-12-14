Метрополитен Петербурга будет работать без перерыва в новогоднюю и рождественскую ночи Как и в прошлом году

Метрополитен Петербурга будет работать без перерыва в новогоднюю и рождественскую ночи. Об этом в метрополитене сообщили в пятницу.

Организация отменила ночной технический перерыв в ночь на 1 января и на 7 января. Работать будут все вестибюли, кроме нескольких дублирующих вестибюлей. Также недоступны будут вестибюлю станций «Достоевская» и «Спасская».

Кроме этого, метрополитен заявил о прекращении реализации проездных билетов БКС и интернет-платежей в эти ночи. В частности, с 23:50 часов 31 декабря до 2:30 часов 1 января, а также с 2:00 часов до 4:30 часов 7 января. Пассажиры смогут купить только жетоны за наличные деньги. На станции можно будет войти по жетонам и проездным билетам.

Напомним, на прошлые новогоднюю и рождественскую ночи метро также работало без перерыва. Подземка не уходит на ночной технический перерыв в дни больших праздников и мероприятий.