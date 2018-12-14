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14.12.18 / 16:29 Новости / Россия и мир

СМИ: «Победа» хочет сделать платными стаканчики для воды

Воду якобы продолжат предлагать бесплатно

Лоукостер «Победа» (входит в группу «Аэрофлот») обсуждает возможность введения платы за стаканчики для воды в самолетах, их стоимость может составить пять рублей. Об этом в пятницу сообщил источник, передает ТАСС.

По словам собеседника агентства, в настоящее время «Победа» тратит на стаканчики не менее 1 млн рублей в месяц. При этом если стаканчики станут платными, то питьевая вода останется бесплатной, уточнил он. Воду можно будет наливать в принесенную с собой тару.

По данным ТАСС, мера рассматривалась в контексте изменения правил провоза ручной клади. Авиакомпания ищет вариант, который не будет противоречить федеральным авиационным правилам (ФАП) и нести рисков безопасности полетов. Источник агентства отметил, что в любом случае изменения «приведут к серьезным дополнительным затратам компании». Чтобы сократить издержки, лоукостер рассмотрел вариант введения платы за стаканчики. В пресс-службе «Победы» пока не прокомментировали информацию.

Напомним, в прошлом году Минтранс РФ утвердил новые правила провозки ручной клади. Согласно правилам, пассажир вправе бесплатно пронести на борт самолета от 5 кг, а некоторые предметы можно пронести сверх нормы. Например, дамские сумки, коляски, букеты и т.д. «Победа» пыталась оспорить эту норму в Верховном суде, но безуспешно. В ноябре апелляционная коллегия отклонила жалобу авиакомпании.

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