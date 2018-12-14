Смольный не готов застраивать жильем территорию возле СКК Но готов выделить до 10 млрд рублей из бюджета

Власти Петербурге не планируют жилое строительство на территории в зоне тяготения к СКК «Петербургский». Об этом в пятницу сообщил вице-губернатор города Игорь Албин на консультации по проекту новой ледовой арены на базе комплекса.

Кроме того, Смольный рассчитывает на комплексное благоустройство территории после реконструкции СКК. В частности, создание парковок, зеленых насаждений, новых общественных пространств и досуговых зон. По словам Албина, Петербург готов обсуждать с потенциальным инвестором финансово-экономическую модель проекта только при принятии им этих исходных условий.

Вместе с тем Смольный может поучаствовать в проекте, выделив капитальный грант из городского бюджета. Сумму определят исходя из финансово-экономической модели на основе международного опыта создания объектов-аналогов, а также после уточнения расходов на создание объекта капитальных вложений и прогнозов доходности при эксплуатации. Эксперты оценивают объем гранта в не более чем 10 млрд рублей, добавили в аппарате Албина.

По итогам обсуждений вице-губернатор поручил профильным комитетам подготовить до конца года необходимые документы по вопросам транспортной доступности СКК, благоустройства территории, финансовую модель реализации проекта и т.д. В свою очередь хоккейный клуб СКА и комитет по архитектуре рекомендовали доработать фасадные и архитектурно-планировочные решения эскизного проект, учитывая рекомендации Градсовета.

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Напомним, Смольный и СКА подписали соглашение о намерениях в мае этого года. Предполагается, что клуб проведет реконструкцию стадиона до 2023 года. Модернизацию планируют завершить к Чемпионату мира по хоккею. Вице-президент хоккейного клуба СКА Роман Ротенберг оценил инвестиции в проект в 18-20 млрд рублей.