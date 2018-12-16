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16.12.18 / 14:02 Новости / Россия и мир / Экономика

Цены на «вторичку» в Москве и городах-миллионниках выросли на 6-8% – исследование

Из-за снижения ставок по ипотеке и доверия к застройщикам

квартира приватизацияВ декабре средневзвешенная стоимость жилья на вторичном рынке Москвы выросла на 6% год к году, составив порядка 192,4 тыс. рублей за 1 кв. м. Об этом в воскресенье пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные ЦИАН.

В свою очередь в инвестиционной компании Est-a-tet посчитали, что цены на «вторичку» выросли в столице в среднем на 10% за год. Эксперты отмечают, что рост цен произошел на фоне интереса к этому рынку со стороны покупателей. Они считают, что высокий спрос объяснялся как снижением ипотечных ставок для вторичного рынка, так и упадом доверия к первичному рынку в связи с банкротством одного из крупнейших застройщиков Подмосковья — компании Urban Group.

При этом аналогичную тенденцию специалисты наблюдают и в других городах-миллионниках. Так, по данным ЦИАН, в Петербурге средняя стоимость жилья на «вторичке» выросла на 3% (до 114,5 тыс. рублей за кв. м), в Краснодаре и Уфе — на 9% (60,3 тыс. и 69,6 тыс. рублей соответственно), а в Казани — на 7% (75,5 тыс. рублей). Активность покупателей вторичного жилья в регионах также обеспечивала более доступная ипотека, полагают эксперты.

Вместе с тем снижение цены среди крупных городов в 2018 году зафиксировано только в Ростове-на-Дону: квартиры на «вторичке» подешевели на 5%. Жилье здесь в настоящее время в среднем стоит 58,5 тыс. рублей за кв. м. Добавим, по мнению главы аналитического центра ЦИАН Алексея Попова, дальнейший рост цен на вторичном рынке Москвы и крупных городов возможен в частности при устойчивом экономическом росте и увеличении реальных доходов населения.

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