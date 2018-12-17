«Сбербанк Онлайн» разрешил дарить подарки из маркетплейса «Беру» Доставка подарка будет бесплатной

«Сбербанк Онлайн» разрешил дарить подарки из ассортимента маркетплейса «Беру». Об этом в Сбербанке сообщили в понедельник.

Пользователи мобильного приложения «Сбербанк Онлайн» могут дарить подарочные сертификаты. Чтобы отправить подарочный сертификат адресату, нужно зайти в раздел «Диалоги». В чате с пользователем можно выбрать или создать свою открытку, добавить текст поздравления, а затем оплатить подарок из каталога. После оплаты ссылка для получения выбранного товара и оформления доставки будет отправлена адресату через «Диалоги».

Для заказа доступны товары из категорий электроника и аксессуары для гаджетов, мелкая бытовая техника, детские товары, товары для дома и дачи и многое другое. Доставка товаров по подарочным сертификатам «Беру» будет бесплатной в любой регион России.

Напомним, тестирование и наполнение площадки началось в мае текущего года. Запуск площадки произошел в конце октября. «Беру» — это совместный проект Сбербанка и «Яндекса». На «Беру» можно купить электронику, лекарства, продукты, косметику, бытовую технику, товары для дома и дачи, детские товары и товары для животных.