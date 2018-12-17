Смольный просит федералов в ближайшие пять лет помощи в строительстве развязок у «Лахта центра» И еще ряда проектов

Смольный просит софинансирования из федерального бюджета на ряд важнейших инфраструктурных проектов, в том числе на строительство транспортных развязок у многофункциональногго комплекса «Лахта центр». Об этом в понедельник сообщили в комитете по развитию транспортной инфраструктуры.

Как пишет «Фонтанка», город просит федеральный кабинет министров рассмотреть возможность софинансирования в объеме 90 млрд рублей на ближайшие пять лет. Среди проектов, на которые Смольный просит деньги – подключение «Лахта центра» к Приморскому шоссе, строительство подземного перехода к станции «Лахта», трассы М-32 и М-49, развязка на пересечении Дунайского и Московского проспекта, реконструкция трасс М-10 и М-11, путепровода на проспекте Энгельса и самого проспекта от улицы Михаила Дудина до КАД. Кроме того, в список вошли Южная широтная магистраль, Восточный скоростной диаметр, Южно-Волхонская дорога и участок Суздальского проспекта.

Напомним, в конце ноября Смольный огласил общую стоимость мероприятий, которые планируют включить в комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры. В списке примерно 20 объектов. Тогда также сообщалось, что при строительстве дорог к «Лахта центру» прибегут к финансированию «Газпрома».