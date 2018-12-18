Петербургский Дом книги намерен приобрести недвижимость для развития основного бизнеса Смольный внес в уставный капитал Дома книги 500 млн рублей

Петербургский Дом книги, который представляет городская торговая фирма «Санкт-Петербургский Дом книги», намерен купить недвижимость для развития основного бизнеса. Об этом во вторник рассказал глава городского комитета по печати Сергей Серезлеев.

«Санкт-Петербургский Дом книги» объявил запрос предложений на покупку недвижимости на 175 млн рублей. Объявление появилось на сайте госзакупок. В самой компании отказались объяснять объявление запроса предложений.

В свою очередь глава комитета по печати сообщил «Фонтанке», что Смольный внес в уставный капитал компании 500 млн рублей. По его словам, порядка 300 млн ушли на погашение долгов фирмы, еще 200 млн потратят на покупку актива. Серезлеев говорит, что новый актив позволит компании развиваться, а доходы от него не будут связаны с книготорговлей.

Отметим, что в Доме книги на Невском проспекте, 28 (Дом Зингера) работает другая компания. По названию она практически идентична городской – ООО «Санкт-Петербургский «Дом книги». За бюджетным «Санкт-Петербургским Домом книги» числятся многочисленные филиалы магазина по городу. Частная компания заняла Дом Зингера после ремонта в 2006 году. Права на аренду до 2049 года принадлежат компании «ПАН», которая проводила реконструкцию здания.