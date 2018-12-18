Официальный евро подорожал почти на 40 копеек Доллар - 66,74 рублей; евро - 75,77 рублей

Во вторник Центробанк РФ поднял курс евро на 39,47 копеек. Официальный курс европейской валюты на среду составляет 75,7761 рублей.

Вместе с тем официальный доллар подорожал на 12,46 копеек. Его курс регулятор установил на уровне 66,7454 рублей.

Добавим, на бирже в Москве основные валюты торгуются разнонаправленно. По данным на 12:53 по московскому времени, курс доллара опустился на 5,75 копеек и составляет около 66,72 рублей. Евро подорожал на 15,5 копеек и торгуется по 75,90 рублей.