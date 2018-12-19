Медведев поручил профильным министерствам до марта разработать план развития Арктики Вместе с РЖД, "Росатомом" и "Новатэком"

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев поручил Минприроды, Минэнерго, Минпромторгу и Минтрансу в сотрудничестве с госкорпорацией «Росатом», высшими должностными лицами субъектов страны в Арктической зоне, ОАО «РЖД» и другими заинтересованными организациями подготовить план реализация минерально-сырьевого и логистического потенциала Арктики до 11 марта будущего года. Об этом стало известно в среду из опубликованного документа с поручениями премьер-министра по итогам совещания о вопросам развития Арктики.

Кроме того, министерствам транспорта, финансов и экономразвития вместе с «Новатэком» Медведев поручил до 1 марта подготовить предложения по включению в план развития инфраструктуры проектов морских перегрузочных СПГ-комплексов (СПГ) в Камчатском крае и Мурманской области. Также министерствам необходимо определить источники финансирования.

А Минтрансу, Минприроды, Минэкономразвития, Минвостокразвития и госкорпорации «Росатом» нужно будет до 15 февраля актуализировать проект развития Северного морского пути (СМП), учитывая план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры до 2024 года. Также председатель правительства распорядиться подготовить прогнозы по грузопотокам в восточной части СМП на период до 2040 года. Этим займутся Минэкономразвития, Минэнерго, Минприроды и Минпромторг.

Эти прогнозы необходимы для составления плана мероприятий по исполнению федеральных проектов «Северный морской путь», «Морские порты России». Этот план Минэнерго, Минприроды, Минэкономразвития, Минпромторгом, Росатомом и РЖД должны представить в правительство до 31 марта 2019 года.

Отметим, в конце лета прошлого года госкомиссия по развитию Арктики завила, что правительство выделит 190 млрд рублей на развитие региона. Ранее Дмитрий Медведев сообщал о том, что правительство планирует выделить на это 160 млрд рублей. Срок реализации программы — до 2025 года.