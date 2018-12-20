Подборка фильмов к Рождеству и Новому году

Новый Год и Рождество – праздники, которые ждет с нетерпением каждый из нас. Они наступят в скором времени, а это значит, что нам предстоят незабываемые выходные, радостные события, исполнение желаний, время с друзьями и близкими. А еще праздники – это прекрасная возможность, удобно разместившись на диване, посмотреть любимые фильмы. Онлайн-кинотеатр ivi.ru предлагает вашему вниманию следующую подборку кинолент.

Убойное Рождество Гарольда и Кумара

Этот фильм никого не оставит равнодушным. История начинается с того, что Кумару приходит посылка, которая на самом деле предназначена не для него, а для Гарольда. Это стало прекрасным поводом для встречи старых приятелей. Причем она стала своего рода спусковым крючком к событиям, которые начнут с ними происходить. Кумар спалил ель тестя Гарольда. Он такой оплошности не сможет простить, поэтому приятели бросились на поиски нового дерева. Положительные эмоции от просмотра этого фильма будут вам гарантированы. Трейлер доступен к просмотру https://www.ivi.ru/watch/64217/trailers.

Санта на продажу

Это еще один фильм, который обязательно стоит посмотреть в новогодние праздники. Фильм оригинален тем, что это фэнтезийный боевик с элементами комедии. События происходят за 24 дня до Рождества. Главные герои – два финских мальчика, которые проникли на закрытую территорию. Здесь ведется добыча нефти. Руководитель проекта рассказывает рабочим, что это место является захоронением древнего поселения. Они думают, что здесь можно найти ценные вещи и на этом неплохо заработать. Дети подслушивают этот разговор и тоже принимают решение отправиться на поиски сокровищ. А еще ходят слухи, что здесь есть Санта, но не добрый и веселый, а коварный, который начинает вводить жителей города в страх.

Отпуск по обмену

В жизни каждого из нас может случиться все, что угодно. Главные героини фильма столкнулись со сложностями. Одной начал изменять любимый человек, а вторая – потеряла свою любовь. Мужчина, которого она безумно любит, женится на другой. Девушки решили раз и навсегда изменить свою жизнь, а для этого нужно принять кардинальные меры – обменяться домами на время праздников. После этого начинаются события, которые навсегда изменят их жизнь.

Очень плохие мамочки 2

Великолепный фильм, который придется по душе как детям, так и взрослым. Главные героини – три мамочки, которые активно готовятся к предстоящему Рождеству. У них есть свои планы, им нужно сделать массу покупок, чтобы порадовать своих родных и близких. Однако в самый неподходящий момент к ним приезжают их мамы, которые начинают поучать главных героинь. Послушают ли они опытных женщин или будут организовывать праздник по своему усмотрению?