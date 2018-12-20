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20.12.18 / 14:59 Новости / Россия и мир / Экономика

Счетная палата впервые обнародует план проверок в 2019 году

Он будет уточняться в течение года

Фото АБН

Счетная палата РФ утвердит план проверок 2019 года на следующей неделе и впервые сделает его открытым для общественности. Об этом в четверг сообщил глава ведомства Алексей Кудрин.

Он добавил, что план будет уточняться в течение года, передает «Интерфакс». По словам Кудрина, основанием для проверки может стать поручение президента или решение законодательных органов. При этом часть проверок коснется госкорпорации «Роскосмос».

Ранее Кудрин заявил, что «Роскосмос» является рекордсменом по масштабам финансовых нарушений. По его словам, в госкорпорации есть нерациональные траты, проблемы с дисциплиной, проведением госзакупок. Кроме того, глава Счетной палаты говорил, что много средств «Роскосмоса» «омертвлено» на недостроенные и простаивающие объекты, а также своровано.

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