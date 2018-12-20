Seven Suns приобрел территорию на намыве Васильевского острова Петербурга за 1,5 млрд рублей Компания строит там ЖК

Seven Suns Development приобрел территорию на намыве Васильевского острова Петербурга за 1,5 млрд рублей. Об этом стало известно в четверг из материалов Российского аукционного дома.

Застройщик купил четыре участка в 21 квартале Невской губы, передает «Фонтанка». Общая площадь территорий составила 5,8 га.

Земля продавалась одним лотом. Seven Suns стала единственной компанией, которая подала заявку на покупку территорий.

Владелец участков «Терра Нова». При этом земля находится в залоге по кредиту Сбербанка.

Отметим, Seven Suns уже владеет участками на намыве. Компания строит на одном из них жилой комплекс «Я – романтик». Также организация анонсировала создание жилого комплекса «Светлый мир «Тихая гавань».

Добавим, ранее «Промсвязьбанк» подал иск о банкротстве дочерней компании Seven Suns. Сумма требований составила около 2,8 млрд рублей.