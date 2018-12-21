Все новости

21.12.18 / 21:13 Новости / Петербург и Ленобласть

Петербуржцы сообщают о взрыве склада с фейерверками на юге города

В районе завода «Красный Химик», на Митрофаньевском шоссе

Скриншот видео из группы vk.com/spb_today

Жители Петербурга сообщают, что в районе станции метро «Балтийская» прозвучал сильный взрыв, после чего загорелся склад, предположительно, с фейерверками. Об этом очевидцы сообщают вечером пятницы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

Характерные хлопки послышались около 20:00. «Валит черный дым, минут 20 взрываются салюты», — пишут очевидцы. Хлопки продолжались около 40 минут. Взрыв произошел в районе завода «Красный Химик», на Митрофаньевском шоссе.

Пожарные уже на месте. Также приехала «скорая». «Друг работает недалеко, все окна повыбивало», — сообщают пользователи. В МЧС на запросы СМИ не отвечают.


Напомним, в октябре в Гатчине произошел взрыв на заводе пиротехники «Авангард». Погибло пять человек. Под домашний арест с признанием вины отправлены главный инженер завода Станислав Черников и директор «Авангарда» Георгий Михно.

Метки:

Добавить сайт в "Мои источники" в "Яндексе"

Читайте нас где вам удобно: Яндекс.Дзен / ВКонтакте / Facebook / Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Главный редактор - Васильева Е.В. Телефон редакции +7(812)314-00-54, editor@abnews.ru Свидетельства о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133, ЭЛ № ФС77-61123
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции *Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры актуальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения. © 2001-2018

114 SQL queries done. Page generation took 0,146 seconds.