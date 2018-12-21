Петербуржцы сообщают о взрыве склада с фейерверками на юге города В районе завода «Красный Химик», на Митрофаньевском шоссе

Жители Петербурга сообщают, что в районе станции метро «Балтийская» прозвучал сильный взрыв, после чего загорелся склад, предположительно, с фейерверками. Об этом очевидцы сообщают вечером пятницы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

Характерные хлопки послышались около 20:00. «Валит черный дым, минут 20 взрываются салюты», — пишут очевидцы. Хлопки продолжались около 40 минут. Взрыв произошел в районе завода «Красный Химик», на Митрофаньевском шоссе.

Пожарные уже на месте. Также приехала «скорая». «Друг работает недалеко, все окна повыбивало», — сообщают пользователи. В МЧС на запросы СМИ не отвечают.





Напомним, в октябре в Гатчине произошел взрыв на заводе пиротехники «Авангард». Погибло пять человек. Под домашний арест с признанием вины отправлены главный инженер завода Станислав Черников и директор «Авангарда» Георгий Михно.