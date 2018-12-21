Аналитики ЦБ предупредили о риске ипотечного пузыря

Аналитики Центробанка предупредили, что российские банки могут недооценивать риски кредитования и возникновения «ипотечного пузыря». Об этом говорится в аналитической записке департамента исследований и прогнозирования ЦБ РФ, опубликованной в пятницу.
В регуляторе отметили зависимость решения о выдаче кредита от позиции других банков. Эксперты пришли к выводу, что банки, наращивающие кредитный портфель во время активного роста кредитования, позже теряли в прибыли и рентабельности. А банки, подходившие к управлению рисками во время бума более разумно, реже лишались лицензий.
В ЦБ также заметили, что регулятор видит необходимость реагировать на дисбаланс на более ранних этапах. Банк России собирается уделять более пристальное внимание наиболее активным в кредитовании банкам.
Напомним, за три квартала текущего года объемы розничного кредитования увеличились более чем на 20%. При этом объем сбережений расти почти перестал. Объем ипотечного портфеля составляет 6,2 трлн рублей. Летом глава ЦБ Эльвира Набиуллина отмечала, что ЦБ внимательно следит за качеством ипотеки.
114 SQL queries done. Page generation took 0,144 seconds.