Аналитики ЦБ предупредили о риске ипотечного пузыря Собираются отслеживать дисбаланс на ранних этапах

Аналитики Центробанка предупредили, что российские банки могут недооценивать риски кредитования и возникновения «ипотечного пузыря». Об этом говорится в аналитической записке департамента исследований и прогнозирования ЦБ РФ, опубликованной в пятницу.

В регуляторе отметили зависимость решения о выдаче кредита от позиции других банков. Эксперты пришли к выводу, что банки, наращивающие кредитный портфель во время активного роста кредитования, позже теряли в прибыли и рентабельности. А банки, подходившие к управлению рисками во время бума более разумно, реже лишались лицензий.

В ЦБ также заметили, что регулятор видит необходимость реагировать на дисбаланс на более ранних этапах. Банк России собирается уделять более пристальное внимание наиболее активным в кредитовании банкам.

Напомним, за три квартала текущего года объемы розничного кредитования увеличились более чем на 20%. При этом объем сбережений расти почти перестал. Объем ипотечного портфеля составляет 6,2 трлн рублей. Летом глава ЦБ Эльвира Набиуллина отмечала, что ЦБ внимательно следит за качеством ипотеки.