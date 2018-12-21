В Петербурге скончалась актриса и драматург Алла Соколова Автор пьесы "Фантазии Фарятьева"

В Петербурге в возрасте 74 лет скончалась актриса и автор пьесы «Фантазии Фарятьева» Алла Соколова. Об этом в пятницу сообщил художественный руководитель Театра имени Веры Комиссаржевской Виктор Новиков.

Как передает ТАСС, Алла Соколова умерла после многолетней тяжелой болезни. Ее сын Николай Дрейден рассказал, что драматург хотела быть похороненной в родном городе — Киеве. Дрейден сообщил, что для выполнения воли актрисы он уже связался с некоторыми родственниками.

Отметим, Алла Соколова родилась в 1944 году. Советская и российская актриса, драматург и сценарист известнее всего по пьесе «Фантазии Фарятьева». Свою актерскую карьеру она начинала в театрах Душанбе и Лиепая.