Энергоблок №1 Ленинградской АЭС остановлен. Об этом в субботу сообщили в АО «Концерн Росэнергоатом».
Энергоблок остановили в пятницу в 23:30 часов. Реактор штатно заглушен в соответствии с техническим регламентом, отметили в концерне.
«Сейчас наша задача – также надежно и безопасно обслуживать остановленный блок, выгружать ядерное топливо из реактора, готовить к выводу все его системы», — заявил директор Ленинградской АЭС Владимир Перегуда. Все работы завершатся в 2023 году.
Отметим, энергоблок проработал 45 лет. Он был первым реакторов в стране. В августе завершили испытания нового энергоблока Ленинградской АЭС. Он готов к промышленной эксплуатации.
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