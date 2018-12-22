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22.12.18 / 16:03 Новости / Общество / Петербург и Ленобласть

Энергоблок №1 Ленинградской АЭС остановлен

Его будут очищать до 2023 года

Энергоблок №1 Ленинградской АЭС остановлен. Об этом в субботу сообщили в АО «Концерн Росэнергоатом».

Энергоблок остановили в пятницу в 23:30 часов. Реактор штатно заглушен в соответствии с техническим регламентом, отметили в концерне.

«Сейчас наша задача – также надежно и безопасно обслуживать остановленный блок, выгружать ядерное топливо из реактора, готовить к выводу все его системы», — заявил директор Ленинградской АЭС Владимир Перегуда. Все работы завершатся в 2023 году.

Отметим, энергоблок проработал 45 лет. Он был первым реакторов в стране. В августе завершили испытания нового энергоблока Ленинградской АЭС. Он готов к промышленной эксплуатации.

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