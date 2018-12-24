Коммерческая компания незаконно использовала здание на Кирочной улице Договор аренды не заключен

Коммерческая компания незаконно использовала здание на Кирочной улице в Петербурге. Об этом прокуратура города сообщила в понедельник.

Ведомство заявило, что дома №11 на Кирочной улице принадлежит городу. Организация ООО «Хмель» по этому адресу занимается общественным питанием. Компания использовала нежилое помещение как слад по договору субаренды, который заключила с другой организацией.

При этом в прокуратуре отметили, что «Хмель» занимает помещение незаконно – договор аренды не заключен. Также у организации нет других основания для использования помещения. Прокуратура внесла представление об устранении нарушений в адрес руководителя компании.

Добавим, ранее в понедельник прокуратура сообщила о возбуждении уголовного дела из-за уничтожения пруда. Пруд засыпали землей во время строительства временной подъездной дороги. В настоящий момент прокуратура устанавливает виновных.