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24.12.18 / 13:47 Новости / Общество / Петербург и Ленобласть

Коммерческая компания незаконно использовала здание на Кирочной улице

Договор аренды не заключен

Фото АБН

Коммерческая компания незаконно использовала здание на Кирочной улице в Петербурге. Об этом прокуратура города сообщила в понедельник.

Ведомство заявило, что дома №11 на Кирочной улице принадлежит городу. Организация ООО «Хмель» по этому адресу занимается общественным питанием. Компания использовала нежилое помещение как слад по договору субаренды, который заключила с другой организацией.

При этом в прокуратуре отметили, что «Хмель» занимает помещение незаконно – договор аренды не заключен. Также у организации нет других основания для использования помещения. Прокуратура внесла представление об устранении нарушений в адрес руководителя компании.

Добавим, ранее в понедельник прокуратура сообщила о возбуждении уголовного дела из-за уничтожения пруда. Пруд засыпали землей во время строительства временной подъездной дороги. В настоящий момент прокуратура устанавливает виновных.

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