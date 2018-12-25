Минтранс Израиля разрешил «Яндексу» начать испытание беспилотного автомобиля В Тель-Авиве

Министерство транспорта Израиля разрешило «Яндексу» начать испытание беспилотного автомобиля. Об этом компания сообщила во вторник.

Ведомство разрешило провести испытания на дорогах общего пользования Тель-Авива. В «Яндексе» отметили, что беспилотник будет ехать в автономном режиме. При этом, за рулем автомобиля будет сидеть водитель-испытатель.

Руководитель направления беспилотных автомобилей в «Яндексе» Дмитрий Полищук отметил, что Израиль подходит компании для испытания по нескольким причинам. «Во-первых, это одна из немногих стран в мире, где разработана хорошая законодательная база для регулирования движения беспилотных машин на дорогах. <…> Во-вторых, ряд производителей оборудования для беспилотных машин базируются в Израиле или имеют там научно-исследовательские подразделения, так что мы можем обсуждать с ними наши идеи и быстрее воплощать их в жизнь», — сообщил Полищук.

Отметим, «Яндекс» также проводит тестирование беспилотного автомобиля в России и США. В России тестовую зону открыли в октябре в «Сколково». Беспилотник является частью «Яндекс.Такси». Тарифы на его использование не отличаются от обычных, заявили в компании.