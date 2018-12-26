Минфин РФ разместил весь объем предложенных облигаций федерального займа Со сроком погашения в декабре 2021 года

Минфин РФ в ходе аукциона в полном объеме разместил облигации федерального займа (ОФЗ) серии 25083 на сумму 7,29 млрд рублей. Об этом в министерстве сообщили в среду.

Срок погашения по ОФЗ – декабрь 2021 года. Спрос был в размере 19,94 млрд рублей. Цена отсечения составила 97,05% от номинала, доходность по цене отсечения — 8,3% годовых.

Напомним, неделю назад, 19 декабря, аукцион Минфина по ОФЗ с постоянным купонным доходом был признан несостоявшимся. Речь идет о выпуске 26223. Не были размещены облигации объемом 10 млрд рублей. Сообщалось, что причиной стало отсутствие заявок с приемлемым уровнем цен.