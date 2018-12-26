Mitsubishi Motors объявила о повышении цен в России В связи с повышением НДС

Компания ООО «ММС Рус», официальный дистрибьютор автомобилей Mitsubishi в России, объявила о повышении розничных цен на весь модельный ряд с 1 января 2019 года. Об этом компания сообщила в среду.

Подорожание объяснили изменением ставки НДС с 18% до 20%. Таким образом, повышение цен составит от 25 тыс. до 50 тыс. рублей в зависимости от модели и комплектации автомобиля. Полный список моделей с обновленными ценами 1 января опубликуют на официальном сайте компании.

Напомним, ранее о повышении цен на мобильную связь и интернет в связи с повышением НДС объявили мобильные операторы. Об этом сообщили Tele2, «МегаФон» и «Вымпелком». По словам руководителя агентства Content Review Сергея Половникова, тарифы могут существенно повыситься также из-за вступления в силу «закона Яровой».