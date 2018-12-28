«Ассоциация форекс-дилеров» исключила дилеров с аннулированными лицензиями Но окажет им поддержку в завершении работы

Саморегулируемая организация «Ассоциация форекс-дилеров» (АФД) исключила пять компаний, об аннулировании лицензий которых накануне уведомил Центробанк РФ. Об этом в СРО сообщили в пятницу.

Однако ассоциация продолжить сотрудничать с исключенными форекс-дилерами – она окажет им юридическую и другую поддержку для завершения работы. В настоящее время АФД выясняет причины отзыва лицензий ЦБ. Кроме того, компании заверили АФД, что выполнят все обязательства перед клиентами.

Накануне ЦБ объявил об отзыве лицензий у ООО «Форекс Клуб», ООО «Телетрейд Групп», ООО «Альпари Форекс», ООО «Фикс Трейд» и ООО «Трастфорекс». Действие их лицензий прекратится с 27 января 2019 года. Согласно российскому законодательству, компании могут обжаловать решение регулятора. В частности, об этом уже заявила «Альпари форекс».