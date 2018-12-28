Долги по кредитам и форекс-дилеры. Итоги пятницы

Президент РФ Владимир Путин подписал закон об ограничении предельной суммы долга по потребкредитам, а «Ассоциация форекс-дилеров» исключила дилеров с аннулированными лицензиями. Кроме того, ВТБ и АФК «Система» вошли в капитал OBL Pharm. В свою очередь Счетная палата признала неэффективной работу Росалкогольрегулирования. Таковы итоги пятницы.

Путин подписал закон об ограничении предельной суммы долга по потребкредитам. Общий размер процентов и неустоек будет увеличиваться поэтапно для кредитов сроком не более одного года.

«Ассоциация форекс-дилеров» исключила дилеров с аннулированными лицензиями. Однако саморегулируемая организация окажет им поддержку в завершении работы.

Счетная палата признала неэффективной работу Росалкогольрегулирования. Этим летом ведомство покинул Игорь Чуян — в декабре экс-руководителя регулятора заочно арестовал суд.

Банк ВТБ и АФК «Система» вошли в капитал АО «Фармацевтическое предприятие «Оболенское» (OBL Pharm). Общий объем инвестиций составил 15,5 млрд рублей.