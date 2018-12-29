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29.12.18 / 14:55 Новости / Петербург и Ленобласть

Беглов вручил молодым семьям ключи от квартир

В рамках целевой программы «Молодежи – доступное жилье»

Врио губернатора Александр Беглов вручил молодым семьям документы и ключи от квартир в реконструированном доме по набережной Фонтанки, 133. Об этом в субботу сообщили в пресс-службе Смольного.

Ключи получили 77 семей — участников городской программы «Молодежи – доступное жилье». Беглов назвал программу «одной из важнейших» в городе. Он сообщил, что еще несколько домов ждут молодых людей в будущем году. Кроме того, действующий градоначальник рассказал новым хозяевам об известных людях, проживавших в этом доме, и порекомендовал ознакомиться с историей дома.

Одна из молодых семей пригласила врио губернатора на чаепитие. Беглов подарил новоселам телевизор и пожелал счастья и благополучия.

Отметим, в целевой программе «Молодежи – доступное жилье» могут участвовать одинокие молодые люди от 18 до 35 лет, состоящие на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях и молодые семьи, в которых если возраст одного из супругов, который признан нуждающимся в улучшении жилищных условий. В рамках программы участники могут получить беспроцентную рассрочку на 10 лет. Для этого необходимо внести первоначальных взнос в размере 30%. Вместо рассрочки можно выбрать социальную выплату на безвозмездной основе в размере 40% от средней стоимости жилья.

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