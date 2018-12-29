Евро вырос до 80 рублей на бирже А доллар торгуется на подступах к 70

Курс евро на Московской бирже в субботу днем вырос до 80 рублей. Этой отметки евро достиг по фиксингу на 16:20.

Отметим, курс европейской валюты торговался ниже 80 рублей с 14 сентября. Доллар в то же время торгуется на подступах к 70 рублям.

Ранее опрошенные АБН аналитики дали прогноз на январь 2019 года. По их мнению, доллар и евро будут стоить от 70-80 рублей и выше. Негативный сценарий месяца – введение новых санкций и отсутствие интереса инвесторов к рисковым активам.