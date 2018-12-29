СМИ: В России появился восстановленный iPhone X

В России начали продавать восстановленный смартфон iPhone X. В субботу информацию об этом опубликовал Hi-Tech.Mail.ru.
По данным издания, это смартфоны, восстановлением и ремонтом которых занималась компания Apple. Перепродажа б/у устройств идет со скидкой. Гарантия на телефон сохраняется.
Цена на восстановленный iPhone X 64 Гб – от 58990 рублей. На восстановленный iPhone X 256 U, — от 68990 рублей. При этом стоимость нового iPhone XR – от 64 тыс. рублей.
Напомним, после анонса iPhone XS и iPhone XR Apple прекратила выпуск iPhone X. Партнеры компании начали продавать восстановленные смартфоны спустя три месяц после премьеры. После этого СМИ также писали, что Apple может восстановить продажи iPhone X.
110 SQL queries done. Page generation took 0,140 seconds.