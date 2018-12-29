СМИ: В России появился восстановленный iPhone X Старые смартфоны, восстановлением и ремонтом которых занималась сама Apple

В России начали продавать восстановленный смартфон iPhone X. В субботу информацию об этом опубликовал Hi-Tech.Mail.ru.

По данным издания, это смартфоны, восстановлением и ремонтом которых занималась компания Apple. Перепродажа б/у устройств идет со скидкой. Гарантия на телефон сохраняется.

Цена на восстановленный iPhone X 64 Гб – от 58990 рублей. На восстановленный iPhone X 256 U, — от 68990 рублей. При этом стоимость нового iPhone XR – от 64 тыс. рублей.

Напомним, после анонса iPhone XS и iPhone XR Apple прекратила выпуск iPhone X. Партнеры компании начали продавать восстановленные смартфоны спустя три месяц после премьеры. После этого СМИ также писали, что Apple может восстановить продажи iPhone X.