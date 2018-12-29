Все новости

29.12.18 / 18:42 Новости / Россия и мир

СМИ: В России появился восстановленный iPhone X

Старые смартфоны, восстановлением и ремонтом которых занималась сама Apple

В России начали продавать восстановленный смартфон iPhone X. В субботу информацию об этом опубликовал Hi-Tech.Mail.ru.

По данным издания, это смартфоны, восстановлением и ремонтом которых занималась компания Apple. Перепродажа б/у устройств идет со скидкой. Гарантия на телефон сохраняется.

Цена на восстановленный iPhone X 64 Гб – от 58990 рублей. На восстановленный iPhone X 256 U, — от 68990 рублей. При этом стоимость нового iPhone XR – от 64 тыс. рублей.

Напомним, после анонса iPhone XS и iPhone XR Apple прекратила выпуск iPhone X. Партнеры компании начали продавать восстановленные смартфоны спустя три месяц после премьеры. После этого СМИ также писали, что Apple может восстановить продажи iPhone X.

Метки: ,

Добавить сайт в "Мои источники" в "Яндексе"

Читайте нас где вам удобно: Яндекс.Дзен / ВКонтакте / Facebook / Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Главный редактор - Васильева Е.В. Телефон редакции +7(812)314-00-54, editor@abnews.ru Свидетельства о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133, ЭЛ № ФС77-61123
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции *Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры актуальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения. © 2001-2018

110 SQL queries done. Page generation took 0,140 seconds.