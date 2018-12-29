В Петербурге трамваи и троллейбусы будут работать в новогоднюю ночь С интервалом в 30 минут

На улицах Петербурга в новогоднюю ночь будут работать трамваи и троллейбусы по семи и пяти маршрутам соответственно. Об этом в субботу сообщили в СПб ГУП «Горэлектротранс».

Ночной электротранспорт будет работать с 00:00 до 06:00 по московскому времени 1 января. Интервал движения составит полчаса. Ночные трамваи будут ходить по маршрутам №16 (от Карбюраторного завода до площади Стачек), №27 (от станции метро “Рыбацкое” до реки Оккервиль), №29 (от мясокомбината до трамвайного парка №1), №43 (от станции метро “Купчино” до Московских ворот), №55 (от Придорожной аллеи до улицы Шаврова), №60 (от завода “Северная Верфь” до улицы Пограничника Гарькавого), №100 (от Придорожной аллеи до станции «Ручьи»).

Ночные троллейбусы будут курсировать по маршрутам №2 (от улицы Шаврова до Глухарской улицы), №13 (от Придорожной аллеи до Светлановского проспекта), №14 (от реки Оккервиль до площади Александра Невского), №31 (от Северного проспекта до проспекта Добролюбова), №37 (от Пионерстроя до станции метро “Проспект Ветеранов”).

Отметим, кроме того, в этом году в Петербурге в новогоднюю ночь будут работать автобусы по 30 маршрутам. В предыдущие годы в Новый год работали автобусы по 10 маршрутам. Также в эту ночь круглосуточно будет работать петербургский метрополитен.